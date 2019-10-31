Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den 'Salda Gölü' çağrısı /31 Ekim 2019 23:39

CHP'den 'Salda Gölü' çağrısı

Salda Gölü'nün Millet Bahçesi olarak dizayn edilmesi eleştirilere neden olmuştu. CHP de Salda Gölü ile ilgili yeni bir çağrıda bulundu.

CHP'den 'Salda Gölü' çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Milletvekili Mehmet Göker, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve CHP'liler Salda Gölü'ne sahip çıkmak için bir araya geldiler.

Salda Gölü'nde açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Kaya, 1. derece sit alanı içerisinde yer alan Salda’ya siyasetçi olarak değil çevreci olarak sahip çıkacaklarını belirtti. Kaya, "Salda'nın herkes tarafından bilinen 1. derece sit alanı içerisinde olduğunu dünya alem biliyor. CHP Çevre Topluluğu olarak Salda Gölü'ne sahip çıkmak için buradayız. Gün geçmiyor ki Türkiye’nin dört bir yerinde yer alan doğal sit alanı içerisine kazma vurulmasın. En son İstanbul'a ihanet edenler, İstanbul Boğazının kenarındaki yapılaşmayı İstanbul belediye başkanının elinden aldılar. Biz Salda Gölü'ne sahip çıkmak için buradayız" ifadelerine yer verdi.

"2 milyon yıl önce oluşan Salda Gölü bizlere emanet"

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz ise, "Burdur Gölü'nün kurumaması için yaptığımız bazı etkinlikleri Salda Gölü'nde de yaptık. Dünya rekortmenini Salda Gölü'ne getirip dalış yaptırdık, Salda Gölü'ne dikkat çekmek için çalıştık. Öyle bir dikkat çektik ki Salda Gölü bizden çıktı, Yeşilova’dan ve Burdur’dan çıktı. 2 milyon yıl önce oluşan Salda Gölü bizlere emanettir" diye konuştu.
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