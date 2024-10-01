CHP'den şaşırtan hareket: Beş yıl sonra Erdoğan'ı ayakta karşıladılar

DEM Partililer ise ayağa kalkmadı.





Genel Başkanın bu talebine karşı gelmek istemeyen bazı CHP milletvekillerinin ise Erdoğan’ın salona girişinden önce kuliste kalmayı tercih ettiği öğrenildi. Özel’in talimatına rağmen 60 milletvekilinin Genel Kurul’a girmediği kaydedildi. Öte yandan Okan Konuralp, Fethi Açıkel, Engin Altay, Uğur Bayraktutan’ın da aralarında olduğu bazı isimlerin ise Genel Kurula katılmalarına rağmen ayağa kalkmadığı görüldü.

























Bu karar, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından vekillere tebliğ edildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açılış konuşmasının ardından, Erdoğan Genel Kurul salonuna geldiği sırada CHP grubunun ayağa kalktığı ancak alkışlamadığı görüldü.













CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu karara dikkat çekerek, şunları yazdı: “CHP Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulu’na girdiğinde ayağa kalkacak. @tv100 için edindiğim bilgiye göre, bu karar Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından vekillere tebliğ edildi. CHP’li vekiller, geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulu’na girdiğinde ayağa kalkmıyordu. Vekiller, Erdoğan salondan çıkarken ayağa kalkıyordu.”





Özel'den 'Ayağa Kalkma' Polemiğine Yanıt! 'Bizim Cumhurbaşkanımıza da Yapılmaması İçin Önemli Bir Adım'





TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı için bugün bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, partisinin milletvekillerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşılamalarını istediği iddia edilirken, ana muhalefet lideri bu iddiaya yanıt verdi. CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Meclis açılışında ayakta karşılamakla ilgili bir grup kararı olmadığını vurgulayarak, 15 ila 20 vekilin kuliste beklemeyi tercih ettiği ifade etti.





'SAYGISIZLIK YAPMADAN KARŞILADIK'



Özel, bugün Meclis'te yaşananlarla ilgili şöyle konuştu:



"Makama saygıda bir eksik bırakmayacağımızı söylemiştik. Cumhurbaşkanı'nın yeminine uygun şekilde geldiğinde karşılamamızı ona uygun bir konuşma yapacağını umarak ayakta yaptık. Makama saygısızlık yapmayacağımızı daha önce defalarca söylemiştik. Konuşma bir parti genel başkanı sınırları içindeydi, rahatsız edici söylemler olmamakla birlikte bir parti genel başkanı konuşmasıydı. O yüzden giderken ayağa kalkma gereği duymadık. Biz Cumhurbaşkanı'nı, devletin başını, Meclis'in açmakla görevli kişiyi 1 Ekim günü makama saygısızlık yapmadan karşıladık. Bunda şaşırılacak bir şey yok.





'BİZE YAPILMAMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK'



Bunu çok uzun süredir ifade ediyordum. Sağ olsun arkadaşlarımız da bu konuda benzer düşündüler. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Hatta bir arkadaşımızın değerlendirmesi şu, 'Seneye ya da ondan sonraki seneye bizim Cumhurbaşkanımıza yapılmaması açısından önemli bir adım attık. Karara uymak istemeyen dışarıda kalabilir dedik. 15-20 arkadaşımız kuliste beklemeyi tercih ettiler. Bu partinin grup kararı değildi."



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılına başladı.Eski CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminin aksine vekiller Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşıladı. Bazı vekillerin karara tepki göstererek kuliste kaldığı dile getirildi. Kararın CHP'li Murat Emir tarafından vekillere tebliğ edildiği ve parti içinde tartışmalara neden olduğu belirtilmişti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının bitiminde TBMM Genel Kurul Salonu'ndan ayrılırken CHP'li milletvekilleri bu kez ayağa kalkmadı.CHP grubunun büyük çoğunluğu Genel Kurul'daydı.Bazı vekillerin parti kararına rağmen ayağa kalkmadıkları, bazı vekillerin ise toplantıya katılmadıkları görüldü.CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin TBMM Genel Kurulu'ndaki tokalaşması, günün dikkat çeken olaylarından biri oldu. Bahçeli, partisinin grup toplantısında Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin yaptığı açıklamalarda gazetecileri, Halk TV’yi ve CHP’yi sert ifadelerle eleştirmişti. Bu gerilimin ardından Bahçeli ve Özel'in tokalaşması, siyasi çevrelerde farklı yorumlara yol açtı.TBMM Genel Kurulu'na ilk giden parti lideri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geldi. TBMM, Anayasa Mahkemesi hak ihlaline karşı milletvekilliği iade edilmeyen Can Atalay'sız toplandı. Yeniden Refah Parti Genel Başkanı Fatih Erbakan AKP sıralarını pas geçti. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tokalaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise tüm liderlerle tokalaştı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti liderliğine gelmesinin ardından "normalleşme" süreci kapsamında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile temas kurma ve görüşme adımları atıldı. Bu çerçevede, CHP'den bugün dikkat çeken bir karar geldi. TBMM Genel Kurulu'nda Erdoğan'ın salona girişi sırasında CHP milletvekillerinin ayağa kalkmasına karar verildi.