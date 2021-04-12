CHP'den savcılara '128 milyar dolar' sorusu: Erdoğan'la ilişkisini nasıl anladınız?

Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde CHP'nin astığı ‘128 milyar dolar nerede’ afişlerinin toplatıldı. Afişlerin kaldırılmasını eleştiren CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Biz 128 milyar dolar ne oldu diye soruyoruz, savcılar 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma başlatıyor. Bu işin Cumhurbaşkanı'yla ilişkisini nasıl anladınız?" dedi.







Tezcan, aynı soruyu sormaya devam edeceklerini belirterek, "Biz afiş asıyoruz, savcı 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma başlatıyor. 128 milyar doların kaybolmasından Cumhurbaşkanı'na dönük bir şey olduğunu nasıl anladınız. Afişleri kaldırırsanız evlerimize asacağız, sokaklarda teşhir edeceğiz. Bu milletin tüyü bitmemiş yetim hakkını soracağız. Savcıların görevi bu afişleri asanı bulmak değil, burada böyle bir soru varsa bunu araştırmaktır." diye konuştu.