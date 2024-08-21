CHP'den 'SGK borcu' hamlesi: AKP ile masaya oturacak mı?

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; yaklaşan toplu iş sözleşmesi sürecine dikkat çeken bazı belediye başkanları, Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesini önererek, “Bu şekilde giderse personel maaşını ödeyemez hale geliriz” dedi.





Özel’in açılış konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantının gündeminde belediyelerin SGK borçlarının yapılandırılması, belediye gelirlerini artırıcı önlemler, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeler, deprem, orman yangınlarına karşı önlemler yer aldı.





Gündeme gelen bir başka öneri de belediyelerin KDV alacaklarıyla SGK borçlarında mahsuplaşmaya gidilmesi oldu.





İktidarın, muhalif belediyelere yönelik "Bakanlık, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borcunuzu tahsil etmeye başlayacak" çıkışı gündem olurken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bu karara karşı yeni bir adım atmaya karar verdi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında dün gerçekleştirilen “Sosyal Demokrat Belediyeler Eşgüdüm Konseyi” toplantısında, belediyelerin borçlarının yapılandırılması ve gelir artırma çalışmalarının yaşama geçirilmesi için yasa teklifi hazırlanması görüşüldü.Toplantının amacı hakkında bilgi veren Özel, iktidarın, CHP’li belediyelerin kaynaklarını kısarak “sıkıştırmaya” çalıştığını söyledi.Özel, oluşturdukları eşgüdüm konseyinin, hem belediyeleri rutin denetimlere hazır tutmak hem de “kötü niyetli birtakım saldırgan tutumları karşı hukuki ve teknik destek sağlamak” amacıyla oluşturulduğunu bildirdi.Edinilen bilgiye göre toplantıda ağırlıklı olarak iktidarın, belediyelerin SGK borçlarının tahsil edilmesi kararının ardından belediyelere arka arkaya bildirimlerde bulunulması ele alındı.İktidarın bu kararının arkasında CHP’li belediyeleri, ekonomik kaynakları kısarak “çalışamaz hale getirme” amacının yattığı görüşünde ortaklaşıldı, sorunun aşılması için atılacak adımlar ele alındı.Söz alan belediye başkanları, önümüzdeki süreçte birçok belediyede toplu iş sözleşmesi sürecinin başlayacağına dikkat çekerek, SGK borçlarının yapılandırılmaması ve belediyelere yeni kaynak sağlanamaması halinde birçok belediyenin maaş ödeyemez hale geleceğine işaret etti.AKP’li belediyelerin SGK borçlarını, belediyelerin gayrimenkulleri karşılığında mahsuplaşabilirken, muhalefet belediyelerine bu olanağın tanınmadığı dile getirildi.Toplantıda, belediyelerin SGK borçlarının yeniden yapılandırılması için Meclis açıldığında yasa teklifi verilmesi, ayrıca iktidarla temas kurularak önerilerin doğrudan iletilmesi kararlaştırıldı.Bu çerçevede belediyelerin borç faizlerinin silinerek, ana para borcunun 120 aya yayıldığı 2021 yılında çıkarılan 7326 sayılı yeniden yapılandırma yasasına benzer bir düzenleme yapılması önerilmesi benimsendi.Belediye borçlarının yapılandırılması ve gelir artırıcı önlemler alınması konusunda CHP’li gölge bakanların ilgili bakanları ziyaret etmesi kararlaştırıldı.CHP’nin 4-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak Tüzük Kurultayı’nın ardından, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’dan, ekonomiden sorumlu gölge bakan Yalçın Karatepe de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten randevu isteyerek partilerinin önerilerini aktaracak.CHP’li belediyelerin sorunlarının her platformda dile getirilmesi, Özel’in bu konunun iletişimini yapması kararlaştırılırken bazı belediye başkanları, gölge bakanların sonuç alamaması halinde, Özel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bu konuda görüşmesini önerdi ancak bu konuda somut bir karar alınmadı.