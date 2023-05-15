Kılıçdaroğlu ve Oğan görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ikinci turun kilit ismi olan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'la, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesini aktardı.



Türkiye'de 60 milyon seçmen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Seçimler için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.





Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Yurtiçinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen, saat 17.00'ye kadar oy kullanabildi.





Cumhurbaşkanlığı seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre aldığı yüzde 5,28'lik oyla kilit bir rol oynayan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur için tutumu merakla beklenirken, CHP'den Oğan hakkında yeni bir açıklama geldi.





"GAYET OLUMLU BİR GÖRÜŞMEYDİ"

Halk TV'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun dün akşam Sinan Oğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan Özkoç, "O görüşme gayet olumlu bir görüşmeydi. Sayın genel başkanımız (Oğan'ı) tebrik etti" diye konuştu.





"Milletimizin beklentileri ile ilgili düşüncelerimizde bir farklılık olduğunu düşünmüyorum" diyen Engin Özkoç, "Milli duruşumuzla ilgili bir farklılığımız olduğunu da düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.





"UMUDUM ODUR Kİ..."

Özkoç, "Bugün milletimizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Umudum odur ki; bu birlik ve beraberlik gerçekleşir. Ve Türkiye doğru bir şekilde tekrar umuda yelken açar" dedi.





CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı oy oranıyla dikkat çeken ve olası ikinci turun kilit ismi olan Sinan Oğan'la ilgili olarak, "Milletimizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. umudum odur ki bu birlik ve beraberlik gerçekleşir" dedi.