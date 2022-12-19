Samanyolu Haber /Politika / CHP'den Soylu'ya 'İmamoğlu' yanıtı: Cesareti varsa uzaklaştır /19 Aralık 2022 11:52

CHP'den Soylu'ya 'İmamoğlu' yanıtı: Cesareti varsa uzaklaştır

CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezayla ilgili olarak “Soylu’nun cesareti varsa uzaklaştırsın. İstanbul’u kaybettiler, Türkiye’yi de kaybedecekler." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasının yankıları sürüyor. Cumhuriyet'ten İklim Öngel'e konuşan CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararını değerlendirdi.

Soylu'dan canlı yayında İmamoğlu açıklamasıSoylu'dan canlı yayında İmamoğlu açıklaması
"İBB Başkanı İmamoğlu’na, kullandığı kelime nedeniyle itiraz yolu açık siyasi yasak kararı verildi. İmamoğlu kime ahmak dedi?" sorusu üzerine "Aslında kimseye demedi. Kendisine “ahmak” diyen İçişleri Bakanı Soylu’ya nazikçe bir yanıt verdi, çok daha ağır bir yanıt verebilirdi. Bir siyasi polemik bir ceza davasının konusu olamaz" diye yanıt veren Erkek şöyle devam etti:

"Demokratik hukuk devletinde böyle bir dava açılmaz bile. “Acaba muhalefetin üzerinde nasıl bir baskı oluşturabiliriz, nasıl engelleyebiliriz” düşüncesindeler. Engelleyemezler. Ancak daha da güçlendirirler. İstanbul seçiminin iptal edilmesi gerçekten büyük bir ahmaklıktı.

Türkiye’yi dünyaya rezil ettiler. Bir aday kazanmış mazbatasını almış. Siz hem seçimi hem mazbatayı iptal ediyorsunuz. Aradan aylar geçiyor Soylu tartışma başlatıyor, İmamoğlu yanıt veriyor. İmamoğlu’nun bir hakaret kastı olsa 6 Mayıs gecesi yapardı. Dosyada çok değerli anayasa profesörlerinin mütalaası var. Bugün yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu’nu hazırlayan isimler ve “Suç unsuru yok” diyorlar. İmamoğlu davasının özü Fatih’in sözünde gizlidir: “Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür”. Saray iktidarı Atatürk’ün dediği gibi gaflet, dalalet ve hıyanet içinde. Adaleti çürütmek hıyanettir ve gerçek bir beka sorunudur.

Görevden alamazlar. Hukuken de mümkün değil. İçişleri Bakanı Soylu’nun şeklen yetkisi var diyelim. Cesareti varsa uzaklaştırsın. İstanbul’u kaybettiler Türkiye’yi de kaybedecekler. Biz kazandığımızda aslında kendileri de kurtulacak. Gittikçe daha çok otoriterleşiyorlar ve daha çok hata yapıyorlar. "
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