CHP'den Soylu'ya: 'Mafya, küstah, hadsiz, çirkef, demokrasi düşmanı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklaması sonrasında kurumun binasına gitmiş, ancak içeriye alınmayınca kapıda basın açıklaması yapmıştı.







Kılıçdaroğlu’nun kuruma alınmaması büyük tepki çekerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan, “Ana muhalefet partisi genel başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez” açıklaması gelmişti.





Soylu’nun bu açıklamasına birçok CHP’li yönetici ve milletvekilinden çok sert tepki geldi. O tepkilerden bazıları şöyle:





‘BAKANLIĞI ÇETELERİN EMRİNE VEREN SENSİN’







CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “Suç örgütlerinin ağına düşüp suçla mücadele edecek bakanlığı çetelerin emrine veren sensin Küstah Süleyman! Makam sende yetki sende hadi iddianı ispatla Çirkef Süleyman! Yalan bitmeden doğru söz konuşmayan. Hadsiz Süleyman!”





CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: “Mafya! Demokrasi düşmanı. Rezil.”





‘KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ’





CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: “Organize suç örgütlerinin ağzına sakız olmuş sözde ‘İçişleri Bakanı’ olan zat utanmadan hala konuşup yorum yapabiliyor! Tabi seni de anlıyorum Soylu! Kişi kendinden bilir işi!”





CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: “Suç örgütlerinin çökmeye meraklı ortağı, terör örgütlerinin en büyük propagandisti konuşmuş yine.. Suç işleri bakanı, yeterince sevimlisin fazlasını zorlama bence:)”





CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen: “Ülkede ne kadar suçlu ne kadar uyuşturucu kaçakçısı ne kadar dolandırıcı varsa onlarla fotoğrafı olan Suçişleri Bakanı Süleyman Soylu! Sen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun adını ağzına almadan önce o ağzını çalkala!”





‘MAFYAYLA, UYUŞTURUCU BARONLARIYLA, KARA PARA AKLAYICILARIYLA İLİŞKİNE BAK’





CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: “Utanmazlıkta sınır tanımayan Süleyman Soylu… Milletin hakkını aramak için Merkez Bankası’na da gideriz, TÜİK’e de gideriz. Söz konusu olan milletin rızkıdır. Suç örgütü ile ilişki arıyorsan mafyayla, uyuşturucu baronlarıyla, kara para aklayıcılarıyla ilişkine bak!”





CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: “PKK yazalım, DHKP-C yazalım ki millet oraya odaklansın. Senin algını sevsinler.. Suç örgütleriyle kimin ilişkisi var herkes biliyor. Belki yarına kalır ama yanına kalmayacak.”





CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker: “Devletin kurumları ne mekan ne de babanızın malı. Devleti ve kurumlarını çürütüyorsunuz, trajikomiksiniz.”





‘MEKAN BASMA İŞLERİNİ EN İYİ SEN BİLİRSİN’







CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut: “TÜİK mekan değil, devletin bir kurumudur. Kurumun sahibi de halktır. Milletin hakkını aramak için her kuruma gideriz! Mafyayla kol kola gezen, her suçluyla fotoğrafı olan Suçişleri Bakanı, mekan basma işlerini en iyi sen bilirsin.”





CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: “Mekan basmak senin gibi mafyayla el ele iş tutan, kabadayı gibi sağa sola racon kesenlerin işidir. İçişleri bakanı Türkiye’nin en büyük güvenlik sorunudur. O tweeti neden attığını biliyoruz. Kendi karanlık geçmişini unutturmak için atıyor.”