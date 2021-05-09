CHP'den Soylu'ya 'Sedat Peker' yanıtı: Ersoy Dede hatırlatıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün T24'ten Murat Sabuncu'nun Sedat Peker'in açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine “Sedat Peker, yurt dışına giderken bunlar ne kadar suçlu olup olmadığını bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Pasaport verildi mi? Verildi. Şimdi kendi aralarında kavga var ve devlet seyirci. Garip olanı bu. İçişleri Bakanı, bu tartışmalara sadece seyirci” değerlendirmesini yaptı.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'na yönelik şu açıklamayı yaptı:





"Bir ülkede Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Kırmızı Bülten talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı? Acizlik, çürümüşlük... Mafyaya neler yaptığımızı, nasıl çökerttiğimizi, bu bağırtıların neden çıktığını sorarsan anlatırım. Mafya konusunda tek yapamadığımız, her seçim kaybeden siyaset mafyasının, Türk Siyaseti'ne musallatlığına çaresiz kalmaktır.”





CHP'DEN SERT KARŞILIK





CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ise sosyal medya hesabından Soylu'ya şu karşılığı verdi:





"Senin en büyük acizliğin, kırmızı bültenle aranan Öcalan'ın kardeşi TRT'ye çıkarken hiç sesinin çıkmamasıydı. Siyaset mafyasının dik alası sensin. Genel Başkanımızı Çubuk'ta linç ettirenin sen olduğunu Türkiye unutmadı! Şimdi diğer gizli oyunlarım ortaya çıkacak diye korkma."



