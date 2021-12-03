CHP'den Soylu'ya yanıt: Mekan basmak senin gibi mafyayla el ele iş tutanların işidir

SOYLU NE DEMİŞTİ?





CHP'den Süleyman Soylu'ya yanıt: Mekan basmak senin gibi mafyayla el ele iş tutanların işidir, hesap vereceksiniz!CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mekan basmakla' suçlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Ağbaba, "Ana muhalefet partisi, kamu adına hesap sorma yetkisine sahiptir. Bunu sen de çok iyi biliyorsun ama korkudan ne yapacağınızı bilemez durumdasınız. Mekan basmak senin gibi mafyayla el ele iş tutan, kabadayı gibi sağa sola racon kesenlerin işidir. Hesap vereceksiniz" tepkisini gösterdi.Soylu, enflasyon verilerinin açıklanması sonrası bilgi almak için Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun suç örgütlerinin etkisinde kaldığını savunmuştu. Soylu, ana muhalefet partisi liderini 'mekan basmakla' suçlamıştı:"Kılıçdaroğlu suç ve suç örgütleri ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görüşmeyen yöntemlere başvuruyor. Ana muhalefet partisi genel başkanı, PKK, DHPKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir."