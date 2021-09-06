CHP'den Tanju Özcan kararı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.





Kentteki yabancıların su ve katı atık bedellerine on kat zam yapılması kararından vazgeçmeyen Özcan'ın, katıldığı bir Youtube programında kendisinden tüp bebek konusunda yardım isteyen bir kadın ile ilgili cinsiyetçi ifadeleri sebebiyle ismi yeniden gündeme geldi.





CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili, "Bolu Belediye Başkanının bir kadın hemşehrisi hakkında yapmış olduğu yakışıksız açıklamalar nedeniyle uyarılması talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine karar verdik" dedi.





Öztrak Özcan ile ilgili geçtiğimiz günlerde "Sayın Özcan'ın bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de zaten özür dilemiştir. Sayın Özcan'ın durumunu pazartesi günü yapacağımız MYK toplantımızda değerlendireceğiz. Tüzüğümüz bunu emrediyor" açıklamasında bulunmuştu.





Öztrak'ın açıklamalarının diğer satır başları ise şöyle oldu:





'KÜÇÜCÜK ÇOCUKLARIMIZIN KAFASINA, KAPI VURUR GİBİ...'





''19 yıldır iş başında olan Erdoğan Hükümetleri, Dış politika, ekonomi gibi pek çok alanda devletin kurumlarını ve kapasitesini taammüden çökertti. En çok zarar verdiği alanlardan biri de, Milli vasfını bitirip, kendi siyasetine meze ettiği, Vesayet altına aldığı, eğitim sistemimiz oldu. Bu kafanın iş başında olduğu ülkemizde, 19 yılda 8 kez, Yani neredeyse her iki buçuk yılda bir, Bir Milli Eğitim Bakanı değişti. Küçücük çocuklarımızın kafasına, kapı vurur gibi vurmaya cüret eden bir anlayış, Onları bilimle, ilimle, irfanla donatamaz. Çocuklarımızı saç tıraşı nedeniyle, Herkesin içinde azarlayan bu kafa, Sorgulamayı, analitik düşünceyi, Bırakın öğretmeyi, kendisi bunlardan bir şey anlamaz."





'GENÇLERİN İLK CEP TELEFONU ALIMLARINDA ÖTV’Yİ SIFIRLAYACAĞIZ'





''İlk 6 ay içerisinde, Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV’yi sıfırlayacağız. İnternete ucuz erişmeleri için İlk internet aboneliklerinden vergi almayacağız. Yine alacakları ilk sıfır otomobilde ÖTV almayacağız. Gençlerimiz arabayı Avrupa’daki akranlarıyla aynı fiyata alabilecekler. Öğrenim kredisi borçlarını faizsiz şekilde ve işe başladıklarında, rahat ödeyecekleri taksitlerle, yeniden yapılandıracağız. Üniversiteye başlayan gençlere, kültür ve sanattan mahrum kalmamaları için sadece bu faaliyetlerde kullanacakları 1000 liralık, kart ya da mobil uygulama vereceğiz."