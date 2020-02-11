Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den yeni CNN Türk hamlesi /11 Şubat 2020 10:02

CHP'den yeni CNN Türk hamlesi

CHP MYK toplantısında CNN Türk yayınlarına katılmama kararı değerlendirildi.

SHABER3.COM

CHP’nin dünkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün grup toplantısında yapacağı konuşma ve partinin CNN Türk yayınlarına katılmama kararıyla ilgili süreç ele alındı.

Edinilen bilgiye göre,. MYK toplantısında, partinin CNN Türk yayınlarına katılmama kararı ele alınırken, bu konuda uluslararası alanda bazı temaslarda bulunulması da benimsendi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, toplantıda kararın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre’nin AB’nin ilgili komisyonlarına bilgi vermesi, CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan’ın da CNN’nin Amerika’daki genel merkezine CNN Türk’ün tarafsız yayın yapmamasıyla ilgili başvuru yapması kararı alındı. 
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