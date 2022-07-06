CHP'den yeni kadar: Meclis kapandı ama...

Meclis'in tatile girmiş olmasına rağmen, yaklaşan seçim tarihiyle birlikte siyaset arenasındaki hareketlilik artarak devam ediyor.





Siyasi liderler yaz aylarının da etkisiyle adeta il il gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor.





CHP'de de alınan yeni bir kararla partinin farklı illerde grup toplantıları yapmaya devam edeceği belirtildi. Ayrıca CHP'nin yeni büyük mitinginin ise 24 Temmuz'da Balıkesir'de olmasının beklendiği ifade edildi.







Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre CHP MYK, Meclis’in tatile girmesiyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde saha çalışmalarını artırma kararı aldı. Kurmaylarına ve parti örgütüne, “Devamlı halkın arasında olacağız” talimatını veren Kılıçdaroğlu, ilk mitingini 24 Temmuz’da Balıkesir’de yapacak. Kılıçdaroğlu ayrıca 18 Temmuz’dan sonra her salı farklı bir ilde grup toplantısı düzenleyecek. Milletvekilleri de o illerde saha çalışması yapacak. CHP MYK, Meclis’in tatile girmesiyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde saha çalışmalarını artırma kararı aldı. Kurmaylarına ve parti örgütüne, “Devamlı halkın arasında olacağız” talimatını veren Kılıçdaroğlu, ilk mitingini 24 Temmuz’da Balıkesir’de yapacak. Kılıçdaroğlu ayrıca 18 Temmuz’dan sonra her salı farklı bir ilde grup toplantısı düzenleyecek. Milletvekilleri de o illerde saha çalışması yapacak.

MİTİNG 24 TEMMUZ’DA





CHP MYK, önceki gün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre, toplantıda TBMM’nin tatile girmesiyle saha çalışmalarının artırılması kararı alındı. Bu kapsamda, Meclis’in kapalı olduğu süreçte Kılıçdaroğlu, 18 Temmuz’dan sonra her salı farklı bir ile gidecek, saat 13.30’daki grup toplantıları partili milletvekillerinin de katılımıyla Meclis açıkmış gibi sürecek. Toplantılar ilin durumuna göre açık havada ya da kapalı salonlarda yapılacak. MYK toplantısında konuya ilişkin “Devamlı halkın arasında olacağız” dediği öğrenilen Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerine de grup toplantısı sonrası gittikleri ilde saha çalışmaları yapmalarına yönelik talimat verdiği belirtildi. Milletvekillerinin saha çalışmaları kapsamında kanaat önderlerine, meslek örgütlerine, odalara ve esnaf ziyaretine gideceği aktarıldı.Kılıçdaroğlu’nun Mersin’de başlattığı ve İstanbul’da sürdürdüğü Milletin Sesi mitinglerine de 24 Temmuz’da Balıkesir’de devam edeceği öğrenildi. Mitingde yine Kılıçdaroğlu’ndan önce kürsüye farklı kesimlerden yurttaşların çıkartılacağı ve konuşma yapacağı belirtildi.