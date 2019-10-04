CHP'den yüzde 50+1 açıklaması

Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği seçimlerdeki 50+1 sisteminin düşürülmesi teklifini değerlendirdi.





Özel, anayasayla ilgili, “Bugün elimizdeki anayasa referandumda OHAL sırasında değiştirilen öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşanan bütün haksızlıklar, adaletsizlikler, baskılar, kamu kaynaklarının eşitsiz kullanımına rağmen çok küçük bir farkla kabul görmüş anayasa bugün meridir ama meşru değildir” dedi.









İKİ SENE ÖNCEKİ ELBİSE DE ERDOĞAN’A UZUN GELMEYE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı seçiminde “50 artı 1” tartışmasına değinen Özel, şunları söyledi: “Her doğan için yapılması gereken anayasa Erdoğan için yapıldı. Erdoğan’a anayasa yaptılar, her doğana uygun yapılacak bir toplumsal mutabakat metni olmadığı için daha iki sene önce üzerine diktikleri elbisenin Erdoğan’a bile bir tarafı uzun bir tarafı kısa gelmeye başladı. Tadilat ihtiyacı bir noktada.

Sayın Faruk Çelik ‘ağızdaki baklayı çıkardı’. Ağızdaki bakla bir plan dahilinde mi çıktı yoksa kendiliğinden çıktı da ama duyanların hoşuna mı gitti bilinmez, Faruk Çelik, ‘50 artı 1 zor, 40 artı 1’e tadil edelim’ dedi. Çıtayı 50 artı 1’e biz koymadık. Bu muhalefetin işi değil, bu milletin işi.”





TEK ADAM REJİMİNİ ORTADAN KALDIRMAK DIŞINDA…

CHP olarak tutumlarının net olduğunu kaydeden Özel, “Biz öyle çıtanın yeriyle ilgili değiliz, biz bu başkanlık sistemi çakma ve Türkiye tipi dedikleri ama Türkiye’yi mahcup eden tek adam rejimini ortadan kaldırmak dışında bir şeyi müzakere edemeyiz” ifadelerini kullandı.





CHP’DEN ALTERNATİF YARGI PAKETİ

CHP’nin hazırladığı 191 maddelik, 12 maddesi anayasa değişikliğini içeren yargı reformu paketini önümüzdeki hafta Meclis’e sunacaklarını kaydeden Özel, “Biz birilerini iktidarda tutmak için bir metin hazırlamanın peşinde değiliz” dedi.





SOMUT BİLGİLER MEVCUT

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Millet İttifakı’nı bozmak için istihbaratı da devreye soktular” sözünü de değerlendiren Özel, şunları söyledi: “Devletin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) AK Parti’nin seçim işleri için çalışıyorsa örneğin seçimlerle ilgili kişilerin sağlık bilgileri Kişisel Verileri Koruma Kanuna aykırı şekilde temin edilip bir partiye teslim edilip YSK’ya götürüp seçimler iptal ettirilecek kadar partiyle devlet iç içe geçmiş ise burada ciddi sorun var. Hiç lamı cimi yok. MİT’in tüm seçimlerin içinde olduğu AK Parti’nin en yetkin Genel Başkan Yardımcısından daha çok AK Parti iktidarı için çalışanın MİT’in başındaki zat olduğuna hiçbir şüphemiz yoktur. Bu konuda Genel Başkan’ın hem geçmiş tecrübeleri o günlere dair elimizdeki somut bilgiler hem de bugünlere dair kendisine ulaşan ve gerçeğe işaret eden bilgiler mevcuttur…”