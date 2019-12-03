Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den ziyaret açıklaması /03 Aralık 2019 20:11

CHP'den ziyaret açıklaması

Yaşadığı kalp ve göğüs rahatsızlığı nedeniyle hastaneye sevk edilen HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu merak konusu. Gün içinde hem CHP, hem de HDP heyeti cezaevindeydi. Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden HDP'li vekiller durumuyla ilgili "20’den fazla kez aynı durumu yaşadı" bilgisini verdi, CHP'li vekiller ise "Bir dil kayması olsa ölecekti" uyarısında buludu.

SHABER3.COM

HDP Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ve HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Demirtaş ile cezaevinde görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi. 

"Demirtaş, öğrenildiği andan itibaren cezaevi idaresinin gerekli girişimlerde bulunduğunu ve gerekli işlemleri yaptığını kendisini özellikle belirtmemizi istiyor" diyen Mithat Sancar, şöyle dedi:

"Yazı Bakanlığa hemen gönderiliyor. Ancak Bakanlıktan bir türlü cevap gelmiyor. Dolayısıyla esas aksamanın Bakanlıktan kaynaklandığını düşünüyor. Demirtaş, iki gün bekliyor ancak hastaneye sevk konusunda bir gelişme olmuyor ve Demirtaş bunu hemen kamuoyuna duyurmayı kendisi istemiyor. Bir süre durumun anlaşılması için beklemeyi uygun görüyor. Ayrıca sağlık sorunları üzerinden kamuoyunda kendisi etrafından bir tartışmayı doğru bulmadığını söylüyor. O yüzden dışarıya ve partiye bir bilgi vermiyor. Bu sürecin bir önce halledilebileceğini düşünerek beklediğini söylüyor. Cuma günü de bir gelişme olmaması üzerine avukatlarına bilgi verdiğini söylüyor."

HDP'li vekil "Demirtaş’ın yaşadığı ilk rahatsızlık değil, kendisi tutuklandığından bu yana nefes darlığı ve göğüs sıkışmasını en az 20 kez yaşadığını söyledi. Bu konuda bir rahatsızlığının, bir sorunun bulunduğunu gizlemek mümkün değil. Ancak “Ben bunu gündeme getirmek istemedim” dedi. İlk defa bu sıkıntıyı yaşarken bayıldığı için bu durumu geçiştiremeyeceğine karar verdi ve hastaneye sevk işlemini kendisi talep etti" dedi. 

Demirtaş'ı, aralarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Cezaevleri İzleme Komisyonu Sözcüsü Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilleri Zeynel Emre ve Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya’nın da bulunduğu bir heyet de ziyaret etti. 

Cezaevi ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapmak isteyen CHP milletvekillerine savcılığın kararı üzerine jandarma tarafından izin verilmedi. Bunun üzerine CHP heyeti cezaevinin yaklaşık dört kilometre uzağında ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklama yapan Veli Ağbaba, "Moralinin iyi olduğunu gördük. Geçtiğimiz salı günü sağlık sorunları yaşıyor. Nefesi kesiliyor ve bayılıyor. Ambulansa götürülerek sağlık kontrolleri yapılıyor. Daha sonra da hastaneye sevkini istiyor” dedi.

Demirtaş’ın “zorlama hukukla” cezaevinde bulunduğunun altını çizen Ağbaba, şöyle dedi:

“Türkiye’de hasta mahpus meselesi en önemli konulardan biri. Demirtaş’ın yaşadıklarının sorumlusu her şeyi planlayan kişidir. Cezaevlerinde sevk sorunları yaşanıyor. Sağlık haklarından faydalanamıyorlar. Hukuk herkese eşit uygulanırsa problem kalmayacak. Anayasanın 10. maddesi uygulanırsa sorun kalmayacak. Hukuksuz bir şekilde içeride tutulanlar içinde geçerli. Biz bu yargı düzeninin son bulmasını istiyoruz. Siyasi kararlarla içeride tutulanların serbest bırakılmasını istiyoruz. Parti olarak cezaevinde sorun yaşayan herkesin sorunlarının takipçisi olacağımızı bilmenizi istiyoruz.”

Artı Gerçek'in aktardığına göre, Demirtaş'ın ciddi sağlık sorunları yaşadığını aktaran Ağbaba, tedbir alınması gerektiğini ifade etti. Dil kayması olsaydı ölebileceğini söyleyen Ağbaba, "Ancak Demirtaş ‘Ölüm çıksa bile bu sebepten ötürü tahliyemi istemem’ diyor. Böyle bir şeyi kendisine yakıştıramıyor. Önümüzdeki günlerde tekrar muayene olacak. Hastalığıyla ilgili bir tanı yok. Nefes egzersiziyle atlatırken ilk defa bayılmış. Bu yeni bir durum kendisi için. İlk kez bayılıyor ve kafasını vurduğu için hatırlamıyor" ifadelerini kullandı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'den ziyaret açıklaması Sonraki Haber >>

Yabancı Sermaye Hızla Kaçıyor

Yabancı Sermaye Hızla Kaçıyor

Çin'de bir sorgula görüntüsü sosyal medyaya düştü

Çin'de bir sorgula görüntüsü sosyal medyaya düştü

Orhan Kural niçin ağladı?

Orhan Kural niçin ağladı?

AKP’li vekillerin U dönüşüne herkes güldü

AKP’li vekillerin U dönüşüne herkes güldü

Soruya sinirlendi stüdyoyu terk etti

Soruya sinirlendi stüdyoyu terk etti

AKP, Menzil'e otoyol için köylünün toprağını elinden alıyor!

AKP, Menzil'e otoyol için köylünün toprağını elinden alıyor!

Tenkil sürecinde vefat edenler anıldı

Tenkil sürecinde vefat edenler anıldı

Kapıcılık yapan KHK’lı polis

Kapıcılık yapan KHK’lı polis

Bir adamın kazadan kaçma anı!

Bir adamın kazadan kaçma anı!

Dikkatsizlik kazaya sebep oldu

Dikkatsizlik kazaya sebep oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:13:12