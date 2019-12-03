CHP'den ziyaret açıklaması

HDP Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ve HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Demirtaş ile cezaevinde görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi.







"Demirtaş, öğrenildiği andan itibaren cezaevi idaresinin gerekli girişimlerde bulunduğunu ve gerekli işlemleri yaptığını kendisini özellikle belirtmemizi istiyor" diyen Mithat Sancar, şöyle dedi:





"Yazı Bakanlığa hemen gönderiliyor. Ancak Bakanlıktan bir türlü cevap gelmiyor. Dolayısıyla esas aksamanın Bakanlıktan kaynaklandığını düşünüyor. Demirtaş, iki gün bekliyor ancak hastaneye sevk konusunda bir gelişme olmuyor ve Demirtaş bunu hemen kamuoyuna duyurmayı kendisi istemiyor. Bir süre durumun anlaşılması için beklemeyi uygun görüyor. Ayrıca sağlık sorunları üzerinden kamuoyunda kendisi etrafından bir tartışmayı doğru bulmadığını söylüyor. O yüzden dışarıya ve partiye bir bilgi vermiyor. Bu sürecin bir önce halledilebileceğini düşünerek beklediğini söylüyor. Cuma günü de bir gelişme olmaması üzerine avukatlarına bilgi verdiğini söylüyor."





HDP'li vekil "Demirtaş’ın yaşadığı ilk rahatsızlık değil, kendisi tutuklandığından bu yana nefes darlığı ve göğüs sıkışmasını en az 20 kez yaşadığını söyledi. Bu konuda bir rahatsızlığının, bir sorunun bulunduğunu gizlemek mümkün değil. Ancak “Ben bunu gündeme getirmek istemedim” dedi. İlk defa bu sıkıntıyı yaşarken bayıldığı için bu durumu geçiştiremeyeceğine karar verdi ve hastaneye sevk işlemini kendisi talep etti" dedi.





Demirtaş'ı, aralarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Cezaevleri İzleme Komisyonu Sözcüsü Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilleri Zeynel Emre ve Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya’nın da bulunduğu bir heyet de ziyaret etti.





Cezaevi ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapmak isteyen CHP milletvekillerine savcılığın kararı üzerine jandarma tarafından izin verilmedi. Bunun üzerine CHP heyeti cezaevinin yaklaşık dört kilometre uzağında ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Açıklama yapan Veli Ağbaba, "Moralinin iyi olduğunu gördük. Geçtiğimiz salı günü sağlık sorunları yaşıyor. Nefesi kesiliyor ve bayılıyor. Ambulansa götürülerek sağlık kontrolleri yapılıyor. Daha sonra da hastaneye sevkini istiyor” dedi.





Demirtaş’ın “zorlama hukukla” cezaevinde bulunduğunun altını çizen Ağbaba, şöyle dedi:





“Türkiye’de hasta mahpus meselesi en önemli konulardan biri. Demirtaş’ın yaşadıklarının sorumlusu her şeyi planlayan kişidir. Cezaevlerinde sevk sorunları yaşanıyor. Sağlık haklarından faydalanamıyorlar. Hukuk herkese eşit uygulanırsa problem kalmayacak. Anayasanın 10. maddesi uygulanırsa sorun kalmayacak. Hukuksuz bir şekilde içeride tutulanlar içinde geçerli. Biz bu yargı düzeninin son bulmasını istiyoruz. Siyasi kararlarla içeride tutulanların serbest bırakılmasını istiyoruz. Parti olarak cezaevinde sorun yaşayan herkesin sorunlarının takipçisi olacağımızı bilmenizi istiyoruz.”





Artı Gerçek'in aktardığına göre, Demirtaş'ın ciddi sağlık sorunları yaşadığını aktaran Ağbaba, tedbir alınması gerektiğini ifade etti. Dil kayması olsaydı ölebileceğini söyleyen Ağbaba, "Ancak Demirtaş ‘Ölüm çıksa bile bu sebepten ötürü tahliyemi istemem’ diyor. Böyle bir şeyi kendisine yakıştıramıyor. Önümüzdeki günlerde tekrar muayene olacak. Hastalığıyla ilgili bir tanı yok. Nefes egzersiziyle atlatırken ilk defa bayılmış. Bu yeni bir durum kendisi için. İlk kez bayılıyor ve kafasını vurduğu için hatırlamıyor" ifadelerini kullandı.