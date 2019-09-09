CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı grup kurdu





“Bu çok özel akşam, İzmir’in ve fuarın birleştirici gücünü bir kez daha göstermiştir. Burada birbirimiz ve dünyayla bütünleşiyoruz..”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 88. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı’nı bu sözlerle özetliyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun onur konuğu olarak katıldığı fuarda ortaya çıkan “İzmir-İstanbul işbirliği vurgusunu” açılıştan bir gün sonra kahvaltıda buluştuğumuz Soyer’e sorduk. 24 saatlik İzmir gezimizde Soyer’in söyledikleri ilerisi için ipuçları veriyordu...





Biliyorsunuz, CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı ilk toplantılarını İmamoğlu’nun ev sahipliğinde İstanbul’da yaptı. Soyer, iki gün süren çalışma için, “İnanılmaz faydalı oldu” diyerek 11 başkanın önümüzdeki süreçte neler yapacağını şu cümlelerle anlattı:





“11 büyükşehir başkanı beraber çalıştık. Çok güzel bir çalışma oldu... Çünkü hem birbirimizi çok iyi tanımış olduk, hem de farklı konulardaki düşünceler zenginleşti, ortaya çıktı. Sonunda bir WhatsApp grubu kurmaya karar verdik. ‘Sık haberleşelim madem’, dedik. Bir de ‘her ay bir araya gelelim’ dedik. İlkine Ekrem Bey ev sahipliği yaptı. İkincisine biz burada ekim ayında ev sahipliği yapacağız. Ama şöyle yapmaya karar verdik: Ekrem Bey hemen orada hesap yaptı. ‘Biz 37 milyon kişiyi temsil ediyoruz....’ dedi. ‘Bayağı iyiymişiz’ dedik. 11 kişinin çok büyük bir temsil kabiliyeti var, o zaman dedik bazı konularda çalışalım ve Türkiye’ye bir şey söyleyelim. Mesela göç meselesi olsun. Göç meselesinde herkes kime danışacaksa danışsın; akil insanlarına, akademisyenlerine sorsun, sonra ortaya bir şey koyalım. Bundan sonraki toplantılarda bunu yapacağız. Böyle temalarda ortak neler yapabileceğimizi, Türkiye’ye ne söyleyebileceğimizi birlikte düşünüp, oluşturup söyleyeceğiz...”





11 belediye başkanı “ortak projeler” geliştirmeye karar vermiş. İlki “tarımla” ilgili olacak. Soyer, “Bunu daha olgunlaştıracağız, pişireceğiz ve ondan sonra açıklayacağız” diyor. Anlıyoruz, bu konuda atılacak adımlar için biraz beklememiz lazım...





Bugün 9 Eylül... Türkiye’nin gözbebeği İzmir’in kurtuluşunun 97. yılı. Görkemli kutlamalar bu yıl biraz farklı. 18 Ağustos’ta Karabağlar’da başlayıp Menderes ve Seferihisar’a kadar yayılan orman yangınlarında ciğerlerimiz yandı. Yangınlara müdahalede Türk Hava Kurumu uçaklarının kullanılmaması büyük tartışma oluşturdu. Soyer, bugün Kültürpark’ta sanatçıların ücret almadan çıkacağı dayanışma konserinden elde edilecek gelirle, orman yangınlarını söndürmede kullanılmak üzere “uçak” almayı planlıyor, hedefliyor. Kısacası İzmir bugün ormanları için “tek yürek” oluyor!..