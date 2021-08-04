Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı THK uçakları için harekete geçti /04 Ağustos 2021 14:43

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı THK uçakları için harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu 'THK uçaklarının bakımı ile ilgili ' harekete geçeceklerini açıkladı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının bakım, onarım çalışmalarıyla birlikte, filonun genişletilmesi ve bu filodan destek alma yönündeki resmi başvuruyu 11 büyükşehir belediyesinin imzasıyla bugün yapacaklarını duyurdu.

İstanbul Minibüsçüler Odası ve ilçe minibüsçüler odaları temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından konuşan İmamoğlu, bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir toplantı yapacaklarını da söyledi.

İlk amaçlarının yangınların söndürülmesi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, ardındansa hızlıca bir Bilim ve Teknik Kurulu kuracaklarını söyledi.
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