Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li 17 vekilden istifa iddialarıyla ilgili ortak açıklama /10 Şubat 2021 16:57

CHP'li 17 vekilden istifa iddialarıyla ilgili ortak açıklama

CHP'li 17 milletvekili, yaptıkları ortak açıklamayla istifa iddialarını yalanladı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 17 milletvekilinin partiden istifa edeceğine ilişkin iddialara yazılı açıklama ile yalanlama geldi.


CHP milletvekilleri, Burcu Köksal, Aydın Özer, Rafet Zeybek, Süleyman Bülbül, Ensar Aytekin, Yaşar Tüzün , Mehmet Göker, Yüksel Özkan, Erkan Aydın, Özgür Ceylan, Teoman Sancar, Necati Tığlı, Zeynel Emre, Mahir Polat, Çetin Arık, Süleyman Girgin, Özkan Yalım, istifa iddialarıyla ilgili şu açıklamayı yaptılar:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve Millet İttifakı’nın son dönemde aziz milletimiz nezdindeki güçlü karşılığını hazmedemeyenler Partimize yönelik yoğun bir saldırıya başlamış, alçak bir itibar suikastine girişmişlerdir. Bugün bir gazetede bizlerle ilgili yapılan mesnetsiz, uydurma haber de bunun bir parçasıdır. CHP’nin itibarsızlaştırma hevesinde olanların heveslerinin kursağında kalacağı açıktır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin onurlu bir üyesi olarak görev almak, aziz milletimize bu yolla hizmet etmek bizim için her şeyden önce şereflerin en yücesidir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve Millet ittifakının iktidarı için Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki mücadelemizi her zamankinden daha çok azimle ve daha güçlü bir şekilde sürdürmekte kararlıyız. Bahse konu sözde gazetenin iftiralarla dolu mesnetsiz haberini kınıyor, tekzip ediyor, derhal öyle bir haberin aslının olmadığını yarınki sayısında açıklamasını bize oy veren milyonlarca seçmen adına talep ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ile milletimiz arasındaki her geçen gün büyüyerek daha da güçlenen gönül bağını ve güven ilişkisini bu tür haberlerle zedelemek mümkün olmayacaktır.”
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