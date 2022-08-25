Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li 3 isim hakkında soruşturma başlatıldı /25 Ağustos 2022 19:49

CHP'li 3 isim hakkında soruşturma başlatıldı

Ali Mahir Başarır, Mehmet Tüm ve Murat Akbaş ile ilgili olarak çeşitli nedenlerden dolayı soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5. düzenlenen kitap fuarında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ve eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirmişti.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve aşağılama" suçlamalarıyla Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

"SÜLEYMAN SOYLU YARGILANACAK" DEMİŞTİ

Hakkında soruşturma başlatılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV yayınına katıldı.

Başarır, ''Süleyman Soylu'nun yargılanmasını istemek suçsa evet suç işliyorum'' dedi.
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