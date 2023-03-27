Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li aday adayından Hakan Şükür'e teşekkür: Ekmeğimize kan doğrayanlara inat... /27 Mart 2023 18:53

CHP'li aday adayından Hakan Şükür'e teşekkür: Ekmeğimize kan doğrayanlara inat...

CHP'den milletvekili aday adayı olan Fatma Yavuz, eski milli futbolcu Hakan Şükür'e sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

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Diyanet bünyesinde Kur’an Kursu hocalığı yaparken 2019 yılında “din görevlisiyle bağdaşmayan davranışlar sergilediği” gerekçesiyle ihraç edilen  Fatma Yavuz, CHP’den milletvekili aday adayı oldu.

CHP İstanbul teşkilatının düzenlediği bir etkinlikte konuşan Yavuz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ açılımını övdüğü konuşmasını Twitter’dan “Ezberlerimizi bozacağız, yaralarımızı saracağız… Yürünecek çok yolumuz var. Dostlarımız ile başlıyoruz.” notuyla paylaştı.

ŞÜKÜR'DEN TEBRİK
Paylaşıma Hakan Şükür, “Çok duygulanarak izledim, yüreğinize sağlık. Aramıza hoş geldiniz diyenlere de şunu ifade edeyim; Hep aranızdaydık, hep beraberdik. Siyaset, iki farklı tarafın ele geçirilmiş medyaları ile yanlış şeyleri doğru olarak dayatınca ayrıştırıldık sadece.” yorumu yaparken, Şükür’ün Yavuz’a verdiği yanıt dikkat çekti. 

Yavuz “Çok teşekkürler Hakan Bey, az kaldı, ekmeğimize kan doğrayanlara inat, aşuremizi kaynatacağız, tadından yenmeyecek.” ifadelerini kullandı.
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