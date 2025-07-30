CHP'Lİ Ağbaba'dan Yaşar Gülere: 'Utanman varsa istifa edersin'

Türkiye, PKK'nın sembolik olarak silah bırakma çağrısının ardından üst üste gelen şehit haberleri ile sarsılıyor. Önce Pençe-Kilit harekatında bir mağaradaki şehit naaşı arama çalışması sırasında 12 askerin metan gazından zehirlenerek şehit düşmesi, sonrasında da Hatay'daki 2 askerin yüksek ateş ve bulantı şikayeti nedeni ile kaldırıldıkları hastanede şehit düşmesi Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.



Şehit haberlerinin üst üste gelmesi nedeni ile muhalefetin hükümete ilişkin sert eleştiriler yapılıyor. HalkTV'nin haberine göre, CHP'li Veli Ağbaba, Nermin Yıldırım Kara, Servet Mullaoğlu ve Mehmet Güzelmansur bugün Adıyaman İl Başkanlık binasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.



Son dönemde üst üste gelen şehit haberlerinin ardınan Milli Savunma Bakanı Güler'e çok sert sözler ile yüklenen CHP'li Ağbaba, bakanın derhal istifa etmesi gerektiğini şu sözler ile belirtti:



Analar ağlamasın dediler ama gözlerde yaş bırakmadılar. Terör bitti, barış geliyor dediler ama adeta terör dönemindeki kadar şehit veriyoruz. Daha 10 gün önce 12 tane ana kuzusu, fakir fukara çocuğu bir mağarada metan gazından dolayı öldü, şehit oldu.



Arkadaşlar, memlekette dört tane tavuk ölse hesabı sorulur, araştırılır, insanlar ayağa kalkar. Dört tane kedi ölse insanlar ayağa kalkar. 12 tane askerimiz öldü, 2 askerimiz öldü, 10 itfaiye er şehidimiz var. Çıt çıkmıyor. Hollanda'da iki asker öldü Mali'de 2017 yılında, Savunma Bakanı istifa etti.



Hırvatistan'da 2020'de iki pilot kaza sonucunda öldü. Hırvatistan Savunma Bakanı istifa etti. Almanya'da Afganistan'da bir ihmalden dolayı Alman askerleri öldü, Milli Savunma Bakanı istifa etti.



Ya arkadaşlar, bizim askerlerin canı, Hırvat, Hırvatistan, Hollanda, Almanya'dan daha mı değersiz? Buradan Milli Savunma Bakanı'na sesleniyoruz. O 12 ölen çocuğun kanı var elinde. İki tane ölen askerimizin kanı var elinde. İstifa et. Utanma varsa istifa et. 10 tane itfaiye eri var. İstifa etmez kimse. Hala televizyonlara çıkar açıklama yaparlar, sanki yangını muhalefet başlatmış, bizim belediyeler başlatmış gibi. Ahlak kalmamış, utanma kalmamış.