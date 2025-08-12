CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının dördüncü aşamasında sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonda, aralarında döviz bürosu ve kuyumcu işletmecilerinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı.





İHALE SONRASI 195 MİLYON TL’LİK RÜŞVET İDDİASI

Soruşturmada, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden çeşitli ihaleleri alan A.A., B.Ç., M.Y. ve Y.Y. adlı iş insanlarının, belediyeye yönelik hak ediş ödemelerinin yapılması karşılığında Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e toplamda 195 milyon TL verdiği ileri sürüldü. Teknik takiplere dayanan bilgilerde, bu paranın bir kısmının Finike'de faaliyet gösteren bir döviz bürosu aracılığıyla aktarıldığı, diğer bölümünün ise doğrudan elden teslim edildiği belirtildi. Döviz bürosu üzerinden yapılan işlemlerin ardından paraların altına çevrilip çeşitli kasalarda saklandığı iddia ediliyor.





İncelemelerde, şüphelilerin para transferlerini döviz alım-satımı veya hurda altın satışı gibi işlemlerle gizlemeye çalıştığı, paraların kuyumcu hesaplarına yönlendirilerek daha sonra lüks araç alımlarında kullanıldığı ortaya çıktı. Satın alınan araçların önce farklı şahısların adına tescil edildiği, ancak ödeme işlemlerinin yine bu kişiler üzerinden yapıldığı tespit edildi.





PARA TRANSFERLERİ

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan bir iş insanı, Başkan Böcek’e şahsen 55 milyon TL, ortağı aracılığıyla da 80 milyon TL rüşvet verildiğini itiraf etti. Bu ödemelerin, belediye ile yaşanan bazı sorunların çözülmesi, imar izni ve arsa işlemleri için yapıldığını belirtti. Ayrıca İzmir’de ikamet eden başka bir iş insanının da Antalya’daki bir ihaleyle ilgili olarak aynı döviz bürosu üzerinden toplam 25 milyon TL’lik sahte işlem gerçekleştirdiği öne sürüldü.





Savcılık, ihale öncesi ve sonrasında yapılan bu finansal işlemlerin, rüşvet suçu kapsamında değerlendirildiğini ve belgelerle desteklendiğini kaydetti. Daha önceki operasyon dalgasında ise Y.Y. isimli iş insanının yaklaşık 35 milyon TL'lik bir rüşveti Belediye Başkanı Böcek ve oğluna aktardığı iddia edilmişti.





DÖVİZ BÜROSU VE KUYUMCULAR MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın önemli bir ayağını oluşturan para transferleri zincirinde adı geçen döviz bürosu ile iki kuyumcu hakkında önemli bir adım atıldı. Başsavcılık, yapılan finansal analizler, şüpheli ifadeleri ve elde edilen belgeler doğrultusunda bu üç işletmeye kayyım atanması yönünde talepte bulundu. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Böcek’in oğlu ve eski gelininin de isimlerinin geçtiği belirtildi.







