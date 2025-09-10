CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: 20 gözaltı kararı!

İktidarın hedefindeki CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor.





Son olarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon daha düzenlendi.





20 GÖZALTI KARARI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.





Şu ana kadar haklarında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 17'sinin gözaltına alındığı ifade edildi.





Gözaltına alınan 17 şüpheli arasında, Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, iş insanı Emin Hesapçıoğlu ile belediye bürokratları yer alıyor.





NE OLMUŞTU?

Antalya Başsavcılığı'nın başlattığı ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, oğlu Gökhan Böceği’n ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.





Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek 5 Temmuz’da tutuklanmış, eski gelini Z.K.’yse yurt dışı çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.