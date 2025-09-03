CHP'li Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon: Çok sayıda gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine operasyon düzenlendi.





Halktv'de yer alan habere göre şafak operasyonuyla gerçekleştirilen baskınlarda Avcılar Belediyesi Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan, Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Murat İpşir ve belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu yedi kişi gözaltına alındı.





Başsavcılık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında iki ilçe belediyesine operasyon yapıldığını ve yedi kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.





Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, 4 Haziran'da Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da 17 Ocak'ta tutuklanmıştı.