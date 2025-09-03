Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon: Çok sayıda gözaltı /03 Eylül 2025 10:07

CHP'li Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon: Çok sayıda gözaltı

Beşiktaş Belediyesi ve Avcılar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Avcılar Belediyesi'nin Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan, Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Murat İpşir ve çok sayıda isim gözaltına alındı. Gözaltındakilerin şafak operasyonu ile evlerinden alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişi sayısının yedi olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine operasyon düzenlendi.

Halktv'de yer alan habere göre şafak operasyonuyla gerçekleştirilen baskınlarda Avcılar Belediyesi Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan, Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Murat İpşir ve belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu yedi kişi gözaltına alındı.

Başsavcılık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında iki ilçe belediyesine operasyon yapıldığını ve yedi kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, 4 Haziran'da Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da 17 Ocak'ta tutuklanmıştı.
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

