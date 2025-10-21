Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Başarır Erdoğan'ı hedef aldı, soruşturma başlatıldı: 'İlk seçimlerde Cumhurbaşkanı Silivri’de' /21 Ekim 2025 10:26

CHP'li Başarır Erdoğan'ı hedef aldı, soruşturma başlatıldı: 'İlk seçimlerde Cumhurbaşkanı Silivri’de'

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Başarır’ın, "İlk seçimlerde Cumhurbaşkanı Silivri’de" sözleri tepki çekmişti.

SHABER3.COM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğinde çirkin ifadelerdir. Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez" ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?
Partisinin 39. Olağan Bursa İl Kongresi'ne katılan Başarır, kürsüde Bursa delegelerine hitap ederken, hakkında soruşturma açılmasına neden olan şu ifadeleri kullanmıştı: "Tutuklansak da yargılansak da gaz yesek de cop yesek de tehdit edilsek de çatlasa da patlasa da, beyefendi çıldırsa da beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de. Biz kazanacağız hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'li Başarır Erdoğan'ı hedef aldı, soruşturma başlatıldı:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:56:13