CHP'li Başarır: “LGS’den 4 gün önce çocuklar villalarda kampa alındı”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.





Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarıyla ilgili konuşan Başarır, “Tarihin en zor sınavlarından bir tanesinde, bir önceki sınava göre 2,5 kat birinci çıkıyor. Daha vahimi; 5 bin tane 1 ya da 2 tane yanlış yapan çocuk. Bunu soran insanlara da ‘geri zekalıya anlatır’ gibi anlatıyor bu bakan. Bakan Yusuf Tekin, bir milli güvenlik sorunudur. Çocukların, ailelerin gece-gündüz uyumayan anne ve babaların, sınav salonlarında kaldırımda oturan anneannelerin, dedelerin hayallerinin çalınmasına fırsat tanımıştır bu Bakan. Soruşturmayı sınav sonuçları açıklandıktan ve öğrenciler okullara yerleştirdikten sonra yapıyor. 10 milyon insan mağdur olmuştur.” diye konuştu.





Muğla’nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde bazı villalarda belli hocalarla özel kamp yapıldığını iddia eden Başarır, LGS’ye girecek çocuklarla yapılan bu kamp için de, “Parası olanı aldı!” dedi. Başarır şöyle konuştu: “Soruyorum Bodrum’da, Marmaris’te bazı villalarda belli hocalar dörder beşer kişilik gruplar halinde sınavdan 4 gün önce çocukları kampa aldı mı Sayın Bakan? Aldı, aldı, aldı. Parası olanı aldı. Bu incelenmelidir. 86 milyona sesleniyorum. Lütfen bu bakanın istifası için bizleri destekleyin. Bu bakan o koltukta oturmasın. Ben utanıyorum. O meclise geldiği zaman ben utanç duyuyorum bakın. Şaibeli bakan istemiyoruz. Bu ülkenin çocuklarını, gençlerini, ailelerini üzen bakanı biz istemiyoruz. İki evladım için değil 1 milyon evladımız için söylüyorum.”