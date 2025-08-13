CHP'li Başarır'dan çarpıcı 'üst düzey AKP'li isim' iddiası: 'İnsanların midesini bulandıracak'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sözcü TV'de çarpıcı iddiaları dile getirdi.



Başarır şunları söyledi:



"Birkaç güne kadar AKP'de üst düzey görev yapmış bir isimle ilgili olarak Av. Mehmet Yıldırım olayına benzer, çok daha vahim, insanların midesini bulandıracak olaylar çıkacak. Belki Sayın Özgür Özel, belki de başka bir arkadaşımız açıklayacak.



Bu dosyalardaki delillerin, itirafçıların düzmece olduğu, bu işte birilerinin nemalandığı, birilerinin zenginleşmek istediği, bunun yargının belli odaklarıyla birlikte yaptığı ortaya çıkacak. Yıldırım vakası yeni Susurluk’tur.



Savcı niye iddianame hazırlayamıyor? Gizlilik kararı kalktığı anda, neler neler çıkacak. Etkin pişmanlıktan insanların ifadelerinin nasıl alındığı, Kütahya dosyasının nasıl aklandığı, hepsi ortaya çıkacak. Yargıyı düzeltmek zorundayız."