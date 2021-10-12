CHP'li Başarır'ın sert eleştirisi bazı AKP'lileri mutlu etmiş...

Pehlivan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:



Hani hep AKP’deki çatlakları konuşuyoruz ya...



Hani bir dönemin yöneticilerinin rahatsızlıklarına tanık oluyoruz ya...



Hani devranın döneceğini anlayanları görüyoruz ya...



Çarpıcı bir örnek vereyim.



Yakın zamanda...



Bir CHP milletvekili (Ali Mahir Başarır) TBMM Genel Kurulu’nda söz aldı. Yargı, karapara ve AKP ilişkilerine dair bir konuşma yaptı. Sert eleştirilerini yönelttikten sonra, AKP sıralarına dönüp şöyle dedi:



“Genel olarak konuşmuyorum; içinizde maaşıyla geçinen, çocuklarına helal lokma veren arkadaşlarım var, ben biliyorum. ‘Hepiniz hırsızsınız’ gibi lafları da ben kabul etmiyorum. Ama içinizde çok kirlenmiş insanlar var, burnuna kadar pisliğe batmış insanlar var.”



Öğrendim ki...



O CHP milletvekilinin kirli ilişkilere dair herkesi suçlamaması bazı AKP’lileri mutlu etmiş.



Hatta...



Aralarında eski bakanların da olduğu üç AKP milletvekili, o CHP’li isme özel olarak teşekkür etmiş. Böylece AKP’nin içine düştüğü durumdan kendi rahatsızlıklarını da belirtmişler.