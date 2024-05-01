Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li başkan 1 Mayıs'ta işçilerle çöp topladı /01 Mayıs 2024 22:20

CHP'li başkan 1 Mayıs'ta işçilerle çöp topladı

CHP'li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda iş elbiselerini giydi, eldivenlerini taktı, temizlik işlerinde çalışan ekiplerle çöp topladı.

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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, bugün sabahın erken saatlerinde Temizlik İşleri şantiyesindeki işçilerle bir araya geldi.

ÖNCE KAHVALTI YAPTI SONRA ÇÖP TOPLADI

İşçilerle kahvaltı yapan Köse, daha sonra araç üzerine çıkarak işçilerle mesai yaptı.

Temizlik aracının arkasına tutunan Başkan Köse, çöp konteynerlerini araca boşalttı, dökülen çöpleri yine mesai arkadaşları ile topladı.



"EN ONURLU GÖREVLERDEN BİRİ"

Temizlik işlerinde görev yapanların, en onurlu görevlerden birini yaptığını belirten Köse, çalışanlarla birlikte olmanın ve günlük zorlukları onlarla paylaşmanın önemini vurguladı.

Köse, yerel yönetimin vatandaşlarla iç içe olması gerektiğini vurgulayarak, temizlik işçileriyle gerçekleştirdiği çalışmadan büyük onur ve gurur duyduğunu dile getirdi.


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