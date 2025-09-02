Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Başkan, 'böcek' davasında beraat etti! /02 Eylül 2025 14:53

CHP'li Başkan, 'böcek' davasında beraat etti!

Kamuoyunda bilinen adıyla Böcek davasında karar açıklandı. Afyonkarahisar'ın CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal beraat etti.

SHABER3.COM

2024 yerel seçimlerinde yüzde 50.73 oy oranına ulaşarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı olan CHP'li Burcu Köksal, görevi devralmış, belediyede gizli dinleme ve izleme cihazları bulunduğunu söylemişti.

Köksal'ın o sözleri sonrasında “suç uydurma ve iftira” suçlarından hakkında dava açılmıştı.

BÖCEK DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI
Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Köksal hakkında bugün karar duruşması yapıldı.

Duruşmada Köksal'ın avukatları son savunmalarını yaptı. Mahkemede savcılık makamı Köksal'ın cezalandırılmasını istese de mahkeme Köksal hakkında kararını verdi.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI BERAAT ETTİ
Kocatepe Gazetesi'nden Burcu Aydın'ın haberine göre; bugün sabah görülen üçüncü duruşmada, sanık Burcu Köksal’ın avukatları son savunmalarını yaptılar. Cumhuriyet Savcısı sanığın üzerine atılı “iftira atma” ve “suç uydurma” suçlarından cezalandırılması mütalaasını tekrarladı.

Mahkeme Başkan Köksal’ın üzerine atılı her iki suçun unsurları oluşmadığından beraatına hükmetti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'li Başkan, 'böcek' davasında beraat etti! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:27:45