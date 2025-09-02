CHP'li Başkan, 'böcek' davasında beraat etti!

2024 yerel seçimlerinde yüzde 50.73 oy oranına ulaşarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı olan CHP'li Burcu Köksal, görevi devralmış, belediyede gizli dinleme ve izleme cihazları bulunduğunu söylemişti.
Köksal'ın o sözleri sonrasında “suç uydurma ve iftira” suçlarından hakkında dava açılmıştı.
BÖCEK DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI
Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Köksal hakkında bugün karar duruşması yapıldı.
Duruşmada Köksal'ın avukatları son savunmalarını yaptı. Mahkemede savcılık makamı Köksal'ın cezalandırılmasını istese de mahkeme Köksal hakkında kararını verdi.
CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI BERAAT ETTİ
Kocatepe Gazetesi'nden Burcu Aydın'ın haberine göre; bugün sabah görülen üçüncü duruşmada, sanık Burcu Köksal’ın avukatları son savunmalarını yaptılar. Cumhuriyet Savcısı sanığın üzerine atılı “iftira atma” ve “suç uydurma” suçlarından cezalandırılması mütalaasını tekrarladı.
Mahkeme Başkan Köksal’ın üzerine atılı her iki suçun unsurları oluşmadığından beraatına hükmetti.