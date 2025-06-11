CHP'li Başkan tutuklandı, AKP seçimde kaybettiği belediyeyi geri aldı

?CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine başkanvekilleri seçilecek. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Gaziosmapaşa Belediyesi'nin oylama tamamlandı.





Avcılar ve Büyükçekmece'de meclis üyesi çoğunluğu CHP'de bulunuyor. Bu nedenle seçilecek başkanvekilinin CHP'li olması bekleniyor.





KRİTİK İLÇEDE SEÇİM: AKP'YE GEÇTİ

Diğer yandan Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde seçim saat 10.00'da başladı. Oylama tamamlandı. CHP'nin başkanvekili adayı Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Murat Topaloğlu, olurken AKP'nin adayı Meclis Üyesi Eray Karadeniz oldu.





Gaziosmanpaşa'da AKP'li 18, CHP'li 17, MHP'li ise 3 üye bulunuyor. Seçimde 37 kişi oy kullandı.





AKP'li Eray Karadeniz, üyelerin 16 oyuna karşı 21 oyla başkanvekili seçildi. Böylelikle Gaziosmanpaşa Belediyesi AKP yönetimine geçmiş oldu.





BAHÇETEPE'DEN TEPKİ: GAZİOSMANPAŞA HALKININ İRADESİNE SAYGISIZLIK

Hakan Bahçetepe, belediyenin AKP'ye geçmesine tepki gösterdi. Bahçetepe yaptığı açıklamada "Bugün, yalnızca şahsım adına değil, Gaziosmanpaşa halkının iradesi adına büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız. 31 Mart'ta sizlerin oylarıyla, büyük bir demokrasi başarısıyla göreve geldik. Görevimin başında geçirdiğim kısa sürede; adil, şeffaf ve halkçı bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdik. İhtiyaç sahibi komşularımıza ulaştık, israfı önledik, hizmette adaleti esas aldık. İnsana değer veren bir anlayışı hâkim kıldık.Ben bu göreve sizin güveninizle, sizin dualarınızla geldim. Her adımımı şeffaf attım, her kuruşun hesabını verdim. Yetimin hakkını korumayı, alın terine saygıyı, adaleti ve vicdanı pusulam bildim" ifadelerini kullandı.





BÜYÜKÇEKMECE'DE CHP'Lİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçimini 22 oy alan CHP'li Ahmet Şahin kazandı. Cumhur İttifakı adayı Mustafa Yazıcı 12 oy aldı, 1 oy boş çıktı 1 oy geçersiz sayıldı.