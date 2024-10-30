CHP'li başkana PKK gözaltısı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla bu sabah gözaltına alındı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Başsavcılıkça, Ahmet Özer'in, kırmızı bültenle aranan KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi Remzi Kartal ile 14 kez iletişim irtibat kaydı olduğu ve terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurduğu öne sürülerek, üzerine atılı "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçunu işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.





"SAVCILAR VE HAKİMLER KANUNLARA BAĞLI KALMALI"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:





"Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer bu sabah gözaltına alınarak Emniyet’e götürüldü. Kimin terörle mücadele ettiğini kimin iktidar mücadelesi verdiğini biliyoruz. İktidarlar gelip geçer; savcılar ve hakimler adaletin tecellisi için yalnızca kanunlara bağlı kalmalıdır."





ÖZGÜR ÇELİK: 'BELEDİYE BİNASININ KAPILARI ZORLANARAK AÇILDI'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuyla ilgili Halk TV'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti:





"Bu bir operasyon. Belediye binasının kapıları zorlanarak açıldı. Ne olduğunu anlamadığımız anlamlandıramadığımız bir şafak operasyonu. Dikkatle takip ediyoruz. Kimse siyaseti yargı eliyle dizayn etmeye çalışmamalı."