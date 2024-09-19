Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li başkana siyasi yasak! /19 Eylül 2024 15:01

CHP'li başkana siyasi yasak!

Ceyhan Belediye Başkanı Aydar hakkındaki hapis cezasına yapılan itiraz reddedilerek hakkında siyasi yasak kararı verildi.

SHABER3.COM

Adana Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 8. Ceza Dairesi, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına yapılan itirazı reddetti. Aydar'a bu kararla birlikte hapis cezası süresi kadar siyasi yasak da geldi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a, Adana (BAM) 8. Ceza Dairesi'nin kararıyla siyasi yasak kararı verildi.

Aydar'ın tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası aldığı dosyaya ilişkin istinaf incelemesi sonuçlandı. Daire, bire karşı 2 üyenin oyuyla itirazı reddetti. Karara muhalefet şerhi yazan bir üye, ''Şikayetin 13 ay sonra yapılması, herhangi bir tanığın bulunmaması, mağdurların sürekli beyan değiştirmeleri gözetilerek kararın bozulması ve tüm sanıkların beraat etmeleri gerektiğine'' dikkati çekti.

Kadir Aydar, karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Deliler incelenmemiş, taraflara dosya içeriği açıklatılmamış, görüntü CD’si izlenmemiş ve bu eksikler için duruşma açılmaksızın dosya sonuçlandırılmıştır. Ortada büyük bir hukuk garabeti oluşmuştur. Aynı konumda bulunan ve siyaset yapmayan sanıklar beraat etmiş, siyaset yapan sanıkların ise cezası onanarak siyasi yasak getirilmiştir. Muhalefet şerhinde açıkça da bu durum ifade edilmiştir. Karara karşı tabii ki yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız."

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