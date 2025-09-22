Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li başkana suikast istihbaratı: Jandarma yüksek seviyeli güvenlik önlemleri aldı /22 Eylül 2025 13:38

CHP'li başkana suikast istihbaratı: Jandarma yüksek seviyeli güvenlik önlemleri aldı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın konutuna yönelik bir saldırı gerçekleştirileceği yönünde güvenlik birimleri tarafından istihbarat elde edilmesi üzerine, Muğla Valiliği'nin talimatıyla Jandarma ekipleri tarafından konut çevresinde yüksek seviyeli güvenlik önlemleri uygulanmaya başlandı.

SHABER3.COM

Edinilen bilgilere göre, Kıyı Ege Beledileyer Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın evine bir saldırı düzenleneceği yönünde güvenlik birimlerine bir ihbar ulaştı. Marmaris Manşet gazetesinde yer alan habere göre söz konusu ihbarda, Aras'ın konutunun para karşılığında kurşunlanacağına dair iddialar yer aldı.

Bu ciddi tehdit bilgisinin ardından Muğla Valiliği, konunun hassasiyetini göz önünde bulundurarak derhal harekete geçti ve olası bir saldırının önlenmesi amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınması yönünde talimat verdi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ÜST DÜZEYE ÇIKARILDI
Valilik kararıyla, bölgeye ivedilikle jandarma ekipleri sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı personel, Başkan Aras'ın evinin bulunduğu mahalle ve yakın çevresinde güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkardı. Jandarma ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek amacıyla evin çevresinde nöbet tutmaya başladı.

Yetkililer tarafından, olayın ciddiyetle değerlendirildiği ve gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın konutunun çevresindeki yoğun güvenlik önlemlerinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.
