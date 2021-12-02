Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Başkandan Erdoğan'a: En yakın silah arkadaşı olarak göreve hazırım /02 Aralık 2021 17:29

CHP'li Başkandan Erdoğan'a: En yakın silah arkadaşı olarak göreve hazırım

Yüksek faizin enflasyon ve yüksek kura neden olduğu tezini savunan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan destek geldi. Özcan, faiz indirimi konusunda Erdoğan’ın “en yakın silah arkadaşı” olarak görev almaya hazır olduğunu belirterek, faizlerin derhal sıfıra indirilmesi gerektiğini kaydetti.

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CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan Tayyip Erdoğan’a faiz desteği geldi. Özcan, “Milli Kurtuluş Savaşı’nda faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım” dedi.

FAİZ İNDİRME NOKTASINDA ERDOĞAN’IN YANINDAYIM

Cumhuriyet'in haberine göre Bolu Belediyesi aralık ayı birinci birleşimi Tanju Özcan başkanlığında Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Oturumda kurdaki hareketliliğe değinen Özcan, “Milli Kurtuluş Savaşı’nda faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Sayın Cumhurbaşkanının faize karşı başlattığı bu savaşta ben Bolu Belediye Başkanı olarak yanındayım. Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.

FAİZ DERHAL SIFIRA DÜŞÜRÜLMELİ

Merkez Bankası Başkanı’na faizi derhal sıfıra düşürmesi için çağrıda bulunan Özcan, “Artık faiz konusuna da bir noktayı koyalım. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Faiz haram. Bakara Suresi 275. Ayetinde Allahuteala faizcilerin asla cehennemden çıkamayacaklarını bildiriyor. O Merkez Bankası Başkanı derhal faizi sıfıra düşürmeli. Kurtulalım faizden. Dolar yükselirse yükselsin. Faiz düzeni ve faizcilerden sıkıldım” diye konuştu.

PARTİ SÖZCÜSÜNE DE TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın “Faizin düşmesi yanlış” sözlerine yanıt veren Özcan, “Bir avuç tefeciye Türkiye’yi mahkum edenlerden sıkıldım. Derhal Merkez Bankası Başkanı istifa etsin ya da bir kararname ile faiz sıfıra düşsün. Ben faizin derdindeyim. Dolar isterse 100 liraya çıksın. Bizim Parti Sözcüsü’ne de kızıyorum. Sayın Öztrak, ‘Faizin düşmesi yanlış’ diyor. Nesi yanlış Sayın Öztrak? Sayın Cumhurbaşkanı faizleri sıfıra çeksin ve kısa zamanda bu ülkeyi refaha ulaştırsın. Ben kendisinin bu konuda samimi olduğunu biliyorum” dedi.

ERDOĞAN’A DAHA ÖNCE DE DESTEK VERMİŞTİ

Mültecilerle ilgili söylemleri nedeniyle hakkında, “görevi kötüye kullanma” ile “nefret ve ayrımcılık” suçlarından soruşturma başlatılan Özcan, eylül ayında ABD ziyaretinden eli boş dönen Erdoğan’a pankartlı destek vermişti. ABD’ye yönelik sert ifadelerin olduğu pankartta, “ABD yönetimince Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına yapılan saygısızlıklar esasen Türk milletine yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ABD sömürgesi değildir. Türkiye ABD’den başka kimseye hizmet etmeyen NATO’dan ayrılmalıdır. Kürecik ve İncirlik üsleri derhal kapatılmalıdır. Dünya beşten, Türk milleti ABD’den büyüktür” denildi.
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