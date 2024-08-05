CHP'li başkanlar tüzük gündemiyle toplandı:

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özel, parti tüzüğünün, “Yeni yüzyıla yakışır bir şekilde” hazırlanacağını söyledi. Toplantıda önceki dönemlere de atıf yaptığı belirtilen CHP Lideri Özel'in, “Gündem belirlenirken sizlerin, Parti Meclisi’nin ve MYK’nın görüşleri alınacak. Önceki dönemler gibi gündem, Genel Merkez’de hazırlanıp önünüze sunulmayacak” dediği belirtildi.





Parti kaynaklarına göre Özel, anket sonuçlarını da il başkanlarıyla paylaştı. 31 Mart 2024 seçimlerinden bugüne yapılan tüm anketlerden CHP’nin birinci parti olarak çıktığını ifade eden Özel, “İktidara geliyoruz” diye konuştu. Özel’in öte yandan, daha önce de söylediği, “CHP'yi ilk seçimde iktidar yapmazsam genel başkanlığı bırakırım" sözünü de tekrarladığı kaydedildi.





CHP İl Başkanları Toplantısı’nda, “Kota” tartışması da yaşandı. Bazı başkanların, “Kota” ifadesinin cinsiyet ayrımcılığına yol açtığını savunarak kaldırılmasını istediği ifade edildi.





BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenen CHP İl Başkanları toplantısına katıldı. 4-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek tüzük kurultayına yönelik gerçekleştirilen toplantıda Özel’in, “Örgütün kararına uyacağım” dediği bildirildi.Toplantıda il başkanları, tüzük değişikliği taleplerine yönelik önerilerini de sıraladı. İl başkanlarının bir bölümünün önerilerini rapor halinde CHP Genel Merkezi’ne sunacağı belirtilirken bazı başkanlar taleplerini sözlü olarak dile getirdi. Edinilen bilgiye göre, il başkanları tüzük konusunda en çok dile getirdiği öneri, "Önseçim" oldu. Milletvekilliği ile belediye başkanlığında üç dönem kuralı getirilmesi de önerildi.Toplantıda söz alan bazı il başkanlarının tüzük kurultayının çalıştaya döndürülmesini, kurultayın ise daha geniş bir zamanda yapılmasını istediği aktarıldı. Ancak il başkanlarının büyük öneriyi sıcak karşılamadığı vurgulandı.