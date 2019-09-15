Samanyolu Haber /Politika / CHP'li Bekaroğlu'ndan yeni Demirtaş hamlesi /15 Eylül 2019 16:44

CHP'li Bekaroğlu'ndan yeni Demirtaş hamlesi

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, yaklaşık 3 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

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CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, yaklaşık 3 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Kişisel Twitter hesabından, Kandıra Cezaevi’nde bulunan Sırrı Süreyya Önder ile Demirtaş’ın BDP milletvekili oldukları dönemde, Abdullah Öcalan’ın mektubunu Kandil’e ulaştırmalarının ardından yaptıkları açıklamaya dair bir video paylaşan Bekaroğlu, şunları söyledi:

“Demirtaş’ı serbest bırakın, TBMM’de bir komisyon kurun, çözüm süreci tekrar başlasın. Annelerin acıları ancak böyle diner. ‘Son terörist öldürülene kadar’ yöntemi yanlış, ‘sivil toplum’ yürüyüşleri ile de bir yere gidilemez.”

Demirtaş'ın avukatları: Kanunlar açık, Demirtaş bekletilmeden tahliye edilmeli

Demirtaş’ın, dosyasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire’de görüleceği 18 Eylül’e günler kala, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 11. duruşmasında (2 Eylül) eski HDP Eş Genel Başkanı hakkında tahliye kararı verilmişti. Savcılığın tahliye kararına itirazı Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nin reddetmesinin ardından Demirtaş için verilen karar kesinleşmişti.

Avukatlar cumartesi günü yaptıkları basın açıklamasında kanunların açık olduğunun altını çizerek, Demirtaş’ın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini söylemişti. (t24.com.tr)

 
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