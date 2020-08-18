CHP'li belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Belediye Başkanı Dr. Alper Öner, babası İsmail Hakkı Öner ile birlikte koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.





Alper Öner'in açıklması şöyle:





"Sevgili hemşehrilerim. Yoğun çalışma tempomuzda değişik ortamlarda çok fazla kişiyle zorunlu olarak temasımız nedeniyle, babam İsmail Hakkı Öner’in ve benim koronavirüs testimiz pozitif çıkmıştır.





En hafif belirtide, baskasina bulasma riskini gozeterek 3 gün önce başlattığım kişisel tecritim, 18 Ağustos'ta konan teşhisle 14 gün hastanede devam edecek ve Allah'ın izniyle sağlığımıza yeniden kavuşacağız.













Bu süreçte tarafımla sürekli iletişimde bulunacak olan başkan vekilim, başkan yardımcım, müdürlerimiz ve her kademede personelimiz, görevlerini eksiksiz yerine getirecektir. Bu vesileyle hemşehrilerimi sosyal mesafeye, maske kullanımına, hijyen kurallarına uymaya ve mümkün olduğunca evde kalmaya davet ediyor, sağlıklı günler diliyorum"