Samanyolu Haber /Politika / CHP'li belediye başkanı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi /17 Şubat 2022 22:19

CHP'li belediye başkanı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verildiğini belirtti.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in; parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in danışmanı ve belediye iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, bir AVM inşaatının iskanı için 200 bin dolar rüşvet alırken polis tarafından suçüstü yakalanmıştı. Selçuk Erdağı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.

Seyit Torun, "Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in; parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" dedi.

Torun’un yazılı açıklaması şöyle:

Bilecik Belediyesi’nde yargıya intikal eden soruşturma süreci ile Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında kamuoyuna yansıyan iddialar, Genel Merkezimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Bu kapsamda; partimizin Yerel Yönetimler Heyeti, yerinde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere bölgeye gönderilmiştir. Parti heyetimizin araştırmaları sonucunda kapsamlı bir rapor hazırlanmış ve Genel Merkezimize sunulmuştur.

Merkez Yönetim Kurulumuzun 16 Şubat 2022 tarihli toplantısında, parti heyetimizce hazırlanan rapor ciddiyetle ele alınmıştır. Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in; parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
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