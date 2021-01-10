Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li belediye başkanına saldırı /10 Ocak 2021 22:32

CHP'li belediye başkanına saldırı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi’ne bağlı Yarbaşı Beldesi CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kaynar'ın zeytin ağacı ekimi yapan işçileri ziyareti sırasında fiziki saldırıya uğradığı ifade edildi.

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CHP'li Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, zeytin ağacı ekimi yapan işçileri ziyareti sırasında A.G isimli bir şahsın saldırısına uğradı. Olay yerindekilerin araya girmesiyle saldırgan etkisiz hale getirilirken, Başkan Kaynar hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi’ne bağlı Yarbaşı Beldesi CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, zeytin ağacı ekimi yapan işçileri ziyareti sırasında, belde sakinlerinden olduğu belirtilen A.G isimli bir şahsın saldırısına uğradı.

Olay yerindekilerin araya girmesiyle saldırgan etkisiz hale getirilirken, Başkan Kaynar hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

CHP Osmaniye İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından da Yarbaşı Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kaynar'a yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Yarbaşı Belediye Başkanımız Mustafa Kaynar'a, zeytin ağacı ekimi yapan işçileri ziyareti sırasında belde sakinlerinden olduğu belirtilen A.G isimli bir şahıs Tahralı saldırıda bulundu. Olay yerindekilerin araya girmesiyle saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Başkanımıza geçmiş olsun der yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Mehmet Aşık

CHP Osmaniye il Başkanı"

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