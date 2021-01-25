Samanyolu Haber /Politika / CHP'li belediye başkanından Muharrem İnce sinyali /25 Ocak 2021 20:03

CHP'li belediye başkanından Muharrem İnce sinyali

Antalya İbradı'nın CHP'li belediye başkanı Serkan Küçükkuru, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Muharrem İnce'nin kurma hazırlıklarını sürdürdüğü paryitle ilgili açıklamalar yaptı.

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CHP'li İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yeni kurulacak bir partiye katılacağının sinyalini verdi.

Antalya'nın İbradı ilçesinde 2 dönemdir belediye başkanlığı yapan CHP'li Serkan Küçükkuru, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Küçükkuru'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Öyle özgürlükçü ve eşitlikçi bir parti kuruyoruz ki; Atatürk'ün Türkiyesi'ne böyle bir parti çok yakışacak. Tüzüğünde genel başkanını, üyeleri seçecek ve en fazla iki dönem için seçecek. Parti içi seçimlerde çarşaf liste zorunlu olacak. Adaylıkta fermuar sistemi sıralama ile bir kadın bir erkek olacak. Temsilde adalet ilkesi gibi daha bir çok buna benzer tüzük hükümleri var. Parti programımızı okuduğunuzda işte bu Atatürk Türkiye'sinin partisi diyeceksiniz."

Küçükkuru'nun paylaşımı, Muharrem İnce'nin kuracağını açıkladığı partiye geçeceği şeklinde yorumlandı.



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