Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Belediye Başkanı'nın oğlu başından vurulmuş halde bulundu /08 Kasım 2024 21:12

CHP'li Belediye Başkanı'nın oğlu başından vurulmuş halde bulundu

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın 17 yaşındaki oğlu, evinin banyosunda tabancayla vurulmuş halde bulundu. Ameliyata alınan E.U.'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi’nde meydana geldi. CHP'den 3 dönemdir Muratpaşa Belediye Başkanı olan Ümit Uysal'ın oğlu E.U., evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. E.U.'yu kan içerisinde gören yakınları, kucaklayarak binadan indirip, otomobil ile yakındaki özel bir hastaneye götürdü.

Bilinci açık olan E.U., ameliyata alındı. Ameliyat sürdüğü sırada, haberi alan Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara ve CHP parti yöneticileri, hastanenin acil servisine gelip, beklemeye başladı. E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, ameliyatının devam ettiği belirtildi.

Toplantı için İstanbul’da bulunan Başkan Uysal'ın ise haberi alınca ilk uçakla Antalya’ya yola çıktığı belirtildi. E.U.'nun bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.
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