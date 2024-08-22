CHP'li belediyeler SGK borçları nedeniyle Özel'e 'Erdoğan'la görüş' baskısı yapıyor

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Sosyal Demokrat Belediyeler Eş Güdüm Konseyi (SODEMBEK) toplantısında CHP liderine taleplerini ileten belediye başkanlarının 'borçların kaynağından tahsil edilme uygulaması'ndan vazgeçilmesi isteğinde bulunduğu öne sürüldü. Başkanlar, Özel’e “Toplu sözleşme dönemi yaklaşıyor. Durum böyle giderse maaş ödeyemez hâle geliriz” dedi.



Türkiye gazetesinden Samet Eker’in haberine göre; belediye başkanlarının yanı sıra CHP kurmaylarının da Özel’e Erdoğan ile görüşme baskısında bulundukları ifade edildi. CHP’li kurmaylar, belediyelere gelebilecek prim borcu kaynaklı hacizlerin önüne geçmek ve faizlerin silinmesi için CHP lideri Özel’den Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmesini talep etti. Görüşme gerçekleşirse seçimden sonra iki lider dördüncü defa bir araya gelmiş olacak.



Bu arada, belediyelerin borçlarının yapılandırılması ve gelirlerini artırıcı adımlar atılması amacıyla CHP’li genel başkan yardımcılarının da devreye girmesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe’nin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten, Gökhan Zeybek’in de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan randevu isteyeceği öğrenildi.