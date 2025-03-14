CHP'li belediyelere düzenlenen operasyon: 26 kişi hakkında tutuklama istendi





NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li Sarıyer ve Şişli belediyelerine “DHKP-C’ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları” iddiasıyla 11 Mart'ta gözaltına alınan 34 kişiden 26'sı hakkında tutuklama talep edildi.Tutuklama talep edilen isimler arasında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de yer alıyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 kişi bugün (14 Mart Cuma) adliyeye sevk edildi.Sağlık kontrollerinin ardından aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 34 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Adliyede işlemleri tamamlanan 34 kişiden 26'sı hakkında tutuklama istenirken, 8 kişi hakkında da adli kontrol talep edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “DHKP-C’ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları” iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.Savcılıkça şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından Samsun, Bursa ve İzmir ile İstanbul'daki 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında dönemin Ataşehir ve Maltepe belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 32 zanlı gözaltına alınmıştı.Çalışmaların devamında aranan durumunda bulunan 2 şüpheli de yakalanmıştı.