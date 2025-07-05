Antalya, Adana ve Adıyaman Belediye başkanlarına gözaltı kararı









CHP'li belediyelere yeni bir operasyon başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.Abdurrahman Tutdere, “Sabah Ankara'da evimden gözaltına alındım. İstanbul’a götürülüyorum” açıklamasını yaptı. Zeydan Karalar'ın ise İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi.Öte yandan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Baskanı Zeydan Karalar'ın İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi. Karalar'ın gözaltına alınmasının ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Adana Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Karalar'ın evinde arama yapmaya başladı.