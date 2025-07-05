Samanyolu Haber /Gündem / Antalya, Adana ve Adıyaman Belediye başkanlarına gözaltı kararı /05 Temmuz 2025 08:26

Antalya, Adana ve Adıyaman Belediye başkanlarına gözaltı kararı

CHP'li belediyelere sabah saatlerinde yeni operasyon düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

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CHP'li belediyelere yeni bir operasyon başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

Abdurrahman Tutdere, “Sabah Ankara'da evimden gözaltına alındım. İstanbul’a götürülüyorum” açıklamasını yaptı. Zeydan Karalar'ın ise İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi.

EVİNDE VE BELEDİYEDE ARAMA YAPILIYOR

Öte yandan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Baskanı Zeydan Karalar'ın İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi. Karalar'ın gözaltına alınmasının ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Adana Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Karalar'ın evinde arama yapmaya başladı.


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