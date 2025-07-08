CHP'li belediyelere operasyonlarda bugün ne oldu?

CHP’li belediyelere yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında İstanbul’da, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan, tutuklandı.





Adıyaman ve Adana belediyelerine yönelik yürütülen operasyon kapsamında, 5 Temmuz Cumartesi sabahı gözaltına alınan ve aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Tutdere’nin de bulunduğu 13 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise mahkeme ev hapsi kararı verdi. Karalar ise tutuklanma talebi ile nöbetçi hakimliği sevk edildi.





Antalya’da ise Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Kara, Manavgat Belediyesi’ne yönelik “rüşvet, irtikap ve zimmet” suçlamalarıyla yürütülen operasyonun ardından adliyeye sevk edilmişti. Akşam saatlerinde içişleri bakanlığının yaptığı aşağıdaki açıklama ile tutuklu başkan Kara görevden uzaklaştırıldı.





Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekilde:



"Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi KARA,

Hakkında 'İcbar Suretiyle İrtikap, Rüşvet Almak ve Zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Manavgat 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/252 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



Kara ile birlikte görevden uzaklaştırılan CHP'li belediye başkanlarının sayısı 14’e yükseldi.





Mehmet Emin Tüter İtirafçı Oldu

Aynı soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme de yaşandı. Belediyede görevli Mehmet Engin Tüter, makam odasında çekilen ve içinde 110 bin Euro’nun bulunduğu baklava kutusunun yer aldığı rüşvet videosunun ardından gözaltına alınmış, ‘etkin pişmanlık’ hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek ifade vermişti. Tüter’in verdiği bilgiler doğrultusunda 7 kişi daha gözaltına alındı. Tüter, parayı belediye adına değil iki işadamı arasında aracı olduğu için aldığını savundu.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutukluluğu sağlık sorunlarına rağmen devam ediyor. Lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın, tekrar cezaevine sevk edileceği öğrenildi.







