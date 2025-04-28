CHP'li belediyelere soruşturma: 25 kişi hakkında 'terör' iddianamesi

İstanbul'da CHP'li belediyelere yönelik 'terör örgütü DHKP-C'ye belediye ihaleleri üzerinden üzerinden finans sağlandığı' iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.





Aralarında eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Emir Sarıgül'ün de bulunduğu 25 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Mehrali Seçme, daha önce Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan Manisa Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül'ün de aralarında olduğu 25 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.





15'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede şüphelilerin, "terörizme finansman sağlamak" iddiasıyla 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.





İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameyle sanıkların yargılanmalarına gelecek günlerde başlanacak.



