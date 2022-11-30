Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li belediyelere terör soruşturması: Aralarında İBB de var /30 Kasım 2022 09:15

CHP'li belediyelere terör soruşturması: Aralarında İBB de var

İçişleri Bakanlığı, belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesinde elde edilen bilgi ve bulguların Cumhuriyet başsavcılıklarıyla paylaşıldığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesindeki inceleme ve soruşturmaların da kısa sürede tamamlanarak Cumhuriyet başsavcılıklarına ulaştırılacağını bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca belediyelerde yürütülen terör soruşturmalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada belediyelerle ilgili Bakanlığa intikal eden her türlü ihbar ve şikayetin titizlikle incelendiği, terör faaliyetleriyle ilgili ulaşan tüm iddiaların da derhal inceleme ve soruşturma sürecine tabi tutulduğu vurgulandı.

Bakanlığın yayınladığı açıklamanın detayları şöyle:

"İnceleme ve soruşturmalar sonucunda, terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı personel tespit edilirse bu personelin işe alım süreçleri incelenerek, bu konuda elde edilen bilgi ve bulgular müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarıyla yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmektedir.

"ELDE EDİLEN BİLGİLERİN BAŞSAVCILIKLARA İNTİKALİ SAĞLANACAKTIR"
Bu kapsamda, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar sonucunda yapılan tespitler ve elde edilen bilgi ve bulgular yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarıyla paylaşılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar da çok kısa süre içerisinde tamamlanarak, müfettişlerimizce düzenlenecek tevdi raporları ile elde edilen bilgi ve bulguların yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına intikali sağlanacaktır. Terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olduğu tespit edilenlerin isimleri müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarının içerisinde Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmektedir."
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