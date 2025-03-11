Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li belediyelere 'teröre finansman' suçlamasıyla operasyon: Çok sayıda gözaltı /11 Mart 2025 10:19

CHP'li belediyelere 'teröre finansman' suçlamasıyla operasyon: Çok sayıda gözaltı

CHP'li Sarıyer ve Şişli belediyelerine 'terör örgütü DHKP-C 'ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 34 adrese baskın yapıldı, 32 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP/C'ye 2014 - 2016 yılları arasında finans sağladığı iddiasıyla 32 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre gözaltına alınanlar arasında Şişli, Sarıyer, Ataşehir ve Maltepe Belediyesi çalışanlarının da olduğu aktarıldı. 

Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilenler arasında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de olduğu öğrenildi.

ŞÜKRÜ GENÇ İÇİN GÖZALTI KARARI
Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de olduğu öğrenildi.

İNÖNÜ TANIK SIFATIYLA ÇAĞRILDI
Soruşturma kapsamında 38 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında dönemin Ataşehir ve Maltepe belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu kaydedildi.

Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 'mağdur', eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül'ün 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
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