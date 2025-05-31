CHP'li belediyelere yeni operasyon: DEM Parti'den ilk tepki

Çok sayıda CHP'li belediyelere yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlar hakkında açıklama yapan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), "Siyasi hesaplaşmaların yargı yoluyla çözülmeye çalışılması ve seçilmiş temsilcilere yönelik bu uygulamalar kabul edilemez" dedi.



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında başlattığı operasyonla ilgili açıklama yaptı.



Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaymladığı paylaşımla operasyona tepki göstererek "halkın iradesi" vurgusu yaptı.



Gözaltıları kınadığını söyleyen Hatimoğulları'nın paylaşımı şu şekilde:



"İBB’ye yönelik operasyon ve İstanbul İlçe belediye başkanları ile Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının gözaltına alınmasını kınıyoruz. Siyasi hesaplaşmaların yargı yoluyla çözülmeye çalışılması ve seçilmiş temsilcilere yönelik bu uygulamalar kabul edilemez. Halkın sandıkta verdiği kararlara saygı gösterilmesi, halkın iradesinin tanınması elzemdir. Toplumsal barış ve güçlü bir demokrasi için, İstanbul’dan Van’a, Mardin’den Adana’ya kadar ülkemizde halkın iradesine saygı gösterilmeli ve bu siyasi operasyonlardan vazgeçilmelidir."