Samanyolu Haber /Politika / CHP'li belediyelerin o kararı tanımayacağı açıklandı /06 Temmuz 2022 00:07

CHP'li belediyelerin o kararı tanımayacağı açıklandı

Belediye başkanlarının yabancı temsilcilik mensuplarıyla görüşmesinin Dışişleri Bakanlığı iznine bağlanması sonrası bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediye başkanlarının bu karara uymayacaklarını açıkladığı aktarıldı.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediye başkanlarının yabancı temsilcilik mensuplarıyla görüşmesinin Dışişleri Bakanlığı iznine bağlandığını doğrulayarak “İktidar şunu bilmelidir: Belediye başkanlarımız, Saray’ın memuru, iktidarın emir eri değil, kendi bölgelerinin seçilmiş temsilcileridir” dedi.

Torun, belediyelerin yabancı temsilcilik mensuplarıyla görüşmesinin Dışişleri Bakanlığı’nın iznine bağlanmasına tepki gösterdi.

İstanbul Valiliği’nden büyükşehir belediyesine yazı gönderildiğine dair haberler çıkması üzerine konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yayınlayan Torun, şunları dedi:

“İstanbul Valiliği tarafından dün İstanbul Büyükşehir Belediyemize gönderilen yazının, ülke genelindeki tüm valilikler tarafından tüm belediyelerimize gönderildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Yazıda özetle, belediyelerin; büyükelçi, maslahatgüzar, başkonsolos ve uluslararası kuruluş temsilcileri başta olmak üzere yabancı temsilcilik mensuplarıyla, telefon görüşmesi de dahil olmak üzere tüm görüşmeleri Dışişleri Bakanlığı’nın iznine bağlanmak istenmektedir.

İktidar şunu bilmelidir: Belediye başkanlarımız, Saray’ın memuru, iktidarın emir eri değil, kendi bölgelerinin seçilmiş temsilcileridir. Dolayısıyla belediye başkanları halkın menfaatleri doğrultusunda tüm kesimlerle görüşme yapmakta özgürdür. Bu özgürlüğü belediye başkanlarının elinden almaya çalışmak, baskıcı bir zihniyetin yansımasıdır. Belediye başkanlarımızın tüm dış temsilcilik mensuplarıyla görüşmesini iktidarın iznine bağlamaya çalışmak ancak yasakçı rejimlerde görülebilecek bir durumdur. Belediye başkanlarımızın dünyayla iletişimini kesmeye çalışmak, gitmekte olan bir baskıcı yönetimin, korkusunun göstergesidir.
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